RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей, открыто производство

Фото: в Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В сети распространяются видео, на котором неизвестные нападают на жителей Ивано-Франковска, в том числе и пожилых людей. Все нападения снимаются на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Ивано-Франковской области.

"Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики", - пишет пресс-служба полиции. 

Как отмечает полиция Ивано-Франковской области, пока за помощью к правоохранителям никто не обращался. 

Полиция Прикарпатья начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. 

Правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей. Устанавливаются личности потерпевших и нападавших. 

"Полиция Прикарпатья также обращается к неравнодушным жителям, если вам известна информация об указанных и аналогичных правонарушениях или о лицах, совершающих противоправные действия, сообщайте на спецлинию "102". Анонимность гарантирована", - добавляет полиция.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве произошла стрельба в гостинице, в результате чего пострадал человек.

Также недавно в Мукачево Закарпатской области произошла потасовка между ромами и сотрудником территориального центра комплектования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск