На АЗС знову зміни в цінах: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 жовтня

На українському ринку автозаправних станцій продовжується тенденція до зростання цін на автомобільний газ, тоді як вартість бензину та дизельного пального в основних преміальних мережах залишається стабільною. Водночас деякі мережі демонструють точкове зниження цін на окремі види пального.
Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 9 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чергове підвищення цін на автогаз: Сегмент LPG демонструє подальше здорожчання. Зокрема, мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на газ на 1 гривню (до 47,90 грн/л), а мережа WOG також додала 1 гривню, встановивши найвищу ціну на ринку - 48,90 грн/л. Водночас дискаунтери ("Укрнафта" та UPG) залишили ціни на газ без змін (43,40 грн/л та 44,90 грн/л відповідно).
Зниження цін на "Укрнафті": Мережа "Укрнафта" оновила прайс на бензин 95 (Energy), знизивши його вартість одразу на 3 гривні - до 88,90 грн/л, зрівнявши його зі стандартним бензином А-95.
Стабільність преміум-сегменту: Великі оператори (OKKO, WOG, SOCAR) тримають ціни на преміальні бензини та дизель без змін: бензини серії 100 коштують у межах 102,90-104,00 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG