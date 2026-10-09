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На АЗС снова изменения в ценах: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 октября

07:22 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС выросли 9 октября (Getty Images)

На украинском рынке автозаправочных станций продолжается тенденция к росту цен на автомобильный газ, тогда как стоимость бензина и дизельного топлива в основных премиальных сетях остается стабильной. В то же время, некоторые сети демонстрируют точечное снижение цен на отдельные виды топлива.

Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 9 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Тенденции на рынке:

Очередное повышение цен на автогаз Сегмент LPG демонстрирует дальнейшее подорожание. В частности, сети OKKO и SOCAR подняли цену на газ на 1 гривну (до 47,90 грн/л), а сеть WOG также прибавила 1 гривну, установив самую высокую цену на рынке - 48,90 грн/л. В то же время, дискаунтеры ("Укрнафта" и UPG) оставили цены на газ без изменений (43,40 грн/л и 44,90 грн/л соответственно).

Снижение цен на "Укрнафте": Сеть "Укрнафта" обновила прайс на бензин 95 (Energy), снизив его стоимость сразу на 3 гривны - до 88,90 грн/л, сравнив его со стандартным бензином А-95.

Стабильность премиум-сегмента: Большие операторы (OKKO, WOG, SOCAR) удерживают цены на премиальные бензины и дизель без изменений: бензины серии 100 стоят в пределах 102,90-104,00 грн/л.

Фото: цены на АЗС 9 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 9 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 43,40 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн
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