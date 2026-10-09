На АЗС снова изменения в ценах: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 октября

На украинском рынке автозаправочных станций продолжается тенденция к росту цен на автомобильный газ, тогда как стоимость бензина и дизельного топлива в основных премиальных сетях остается стабильной. В то же время, некоторые сети демонстрируют точечное снижение цен на отдельные виды топлива.
Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 9 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Очередное повышение цен на автогаз Сегмент LPG демонстрирует дальнейшее подорожание. В частности, сети OKKO и SOCAR подняли цену на газ на 1 гривну (до 47,90 грн/л), а сеть WOG также прибавила 1 гривну, установив самую высокую цену на рынке - 48,90 грн/л. В то же время, дискаунтеры ("Укрнафта" и UPG) оставили цены на газ без изменений (43,40 грн/л и 44,90 грн/л соответственно).
Снижение цен на "Укрнафте": Сеть "Укрнафта" обновила прайс на бензин 95 (Energy), снизив его стоимость сразу на 3 гривны - до 88,90 грн/л, сравнив его со стандартным бензином А-95.
Стабильность премиум-сегмента: Большие операторы (OKKO, WOG, SOCAR) удерживают цены на премиальные бензины и дизель без изменений: бензины серии 100 стоят в пределах 102,90-104,00 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG