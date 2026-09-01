На АЗС знову ріст цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 1 вересня

В Україні АЗС оновили роздрібні ціни на пальне. Зокрема, в одній з мереж подорожчав бензин.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
На станціях WOG звичайний бензин А-95 Євро та брендовий Mustang 95 додали в ціні по 1 гривні: бензин 95 Євро - 83,90 грн/л (було 82,90 грн); бензин 95 (Mustang) - 86,90 грн/л (було 85,90 грн).
У мережах OKKO, SOCAR та "Укрнафта" ціни збереглися стабільними. В останній - вартість пального залишається найдоступнішою серед великих мереж.
Водночас в державній мережі досі немає в продажу бензину маркування А-98 (Energy), який раніше пропонувався за ціною 85,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"