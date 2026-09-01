На АЗС знову ріст цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 1 вересня

Що змінилося на АЗС

На станціях WOG звичайний бензин А-95 Євро та брендовий Mustang 95 додали в ціні по 1 гривні: бензин 95 Євро - 83,90 грн/л (було 82,90 грн); бензин 95 (Mustang) - 86,90 грн/л (було 85,90 грн).

У мережах OKKO, SOCAR та "Укрнафта" ціни збереглися стабільними. В останній - вартість пального залишається найдоступнішою серед великих мереж.

Водночас в державній мережі досі немає в продажу бензину маркування А-98 (Energy), який раніше пропонувався за ціною 85,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 1 вересня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн

Бензин Pulls 95: 86,90 грн

Бензин А-95 Євро: 83,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 93,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 86,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,90 грн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Євро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"