RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

На АЗС снова рост цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 1 сентября

09:12 01.09.2026 Вт
2 мин
Бензин подорожал, но не везде
aimg Мария Кучерявец
Фото: АЗС снова подняли цены (Getty Images)

В Украине АЗС обновили розничные цены на горючее. В частности, в одной из сетей подорожал бензин.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 1 сентября - в материале РБК-Украина.

Что изменилось на АЗС

На станциях WOG обычный бензин А-95 Евро и брендовый Mustang 95 прибавили в цене по 1 гривне: бензин 95 Евро - 83,90 грн/л (было 82,90 грн); бензин 95 (Mustang) - 86,90 грн/л (было 85,90 грн).

В сетях OKKO, SOCAR и "Укрнафты" цены сохранились стабильными. В последней - стоимость горючего остается самой доступной среди крупных сетей.

В то же время, в государственной сети до сих пор нет в продаже бензина маркировки А-98 (Energy), который ранее предлагался по цене 85,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 сентября, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 83,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 93,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 86,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 97,90 грн
  • ДТ NANO: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗСЦены на бензинБензинДизтопливоГазЦена на газОККОУкрнафтаWOG