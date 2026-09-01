На АЗС снова рост цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 1 сентября

В Украине АЗС обновили розничные цены на горючее. В частности, в одной из сетей подорожал бензин.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 1 сентября - в материале РБК-Украина .

Что изменилось на АЗС

На станциях WOG обычный бензин А-95 Евро и брендовый Mustang 95 прибавили в цене по 1 гривне: бензин 95 Евро - 83,90 грн/л (было 82,90 грн); бензин 95 (Mustang) - 86,90 грн/л (было 85,90 грн).

В сетях OKKO, SOCAR и "Укрнафты" цены сохранились стабильными. В последней - стоимость горючего остается самой доступной среди крупных сетей.

В то же время, в государственной сети до сих пор нет в продаже бензина маркировки А-98 (Energy), который ранее предлагался по цене 85,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 сентября, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн

Бензин Pulls 95: 86,90 грн

Бензин А-95 Евро: 83,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 93,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 86,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДТ NANO Extro: 97,90 грн

ДТ NANO: 94,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"