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Главная » Бизнес » Экономика

На АЗС снова рост цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 1 сентября

09:12 01.09.2026 Вт
2 мин
Бензин подорожал, но не везде
aimg Мария Кучерявец
На АЗС снова рост цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 1 сентября Фото: АЗС снова подняли цены (Getty Images)
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В Украине АЗС обновили розничные цены на горючее. В частности, в одной из сетей подорожал бензин.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 1 сентября - в материале РБК-Украина.

Что изменилось на АЗС

На станциях WOG обычный бензин А-95 Евро и брендовый Mustang 95 прибавили в цене по 1 гривне: бензин 95 Евро - 83,90 грн/л (было 82,90 грн); бензин 95 (Mustang) - 86,90 грн/л (было 85,90 грн).

В сетях OKKO, SOCAR и "Укрнафты" цены сохранились стабильными. В последней - стоимость горючего остается самой доступной среди крупных сетей.

В то же время, в государственной сети до сих пор нет в продаже бензина маркировки А-98 (Energy), который ранее предлагался по цене 85,90 грн/л.

На АЗС снова рост цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 1 сентября

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 сентября, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 83,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 93,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 86,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 97,90 грн
  • ДТ NANO: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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