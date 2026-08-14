АЗС знизили ціни на бензин: скільки коштує пальне 14 серпня

Цінники на українських автозаправних станціях оновилися. Одна з популярних мереж знизила вартість всіх видів бензину.
Скільки коштує бензин, дизель та автогаз станом на п'ятницю, 14 серпня - розповідає РБК-Україна в матеріалі.
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Основна подія дня на ринку пального - зниження цін на бензин у мережі "Укрнафта". Звичайний А-95 на державних АЗС здешевшав з 79,90 грн/л до 78,90 грн/л.
Бензин А-92 на "Укрнафті" переписали з 77,90 грн/л до 76,90 грн/л. Преміальний 95 (Energy) знизився в ціні з 82,90 грн/л до 81,90 грн/л. 98 (Energy) коштує 85,90 грн/л проти 86,90 грн/л днем раніше.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 14 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Вартість ДП та автогазу в "Укрнафті", як і весь асортимент пального на АЗС OKKO, WOG та SOCAR, залишилася на рівні четверга, 13 серпня.
OKKO
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"Укрнафта"