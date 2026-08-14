АЗС знизили ціни на бензин: скільки коштує пальне 14 серпня

Головне: Бензин : Мережа "Укрнафта" знизила ціни на бензин (А-92, А-95, Energy 95 та Energy 98) на 1,00 грн/л.

: Мережа "Укрнафта" знизила ціни на бензин (А-92, А-95, Energy 95 та Energy 98) на 1,00 грн/л. Дизель : Ціни утримуються на рівні попереднього дня (від 89,90 грн/л на "Укрнафті" до 98,90 грн/л за преміальний дизель на SOCAR).

: Ціни утримуються на рівні попереднього дня (від 89,90 грн/л на "Укрнафті" до 98,90 грн/л за преміальний дизель на SOCAR). Автогаз: Стабільність у всіх операторів. Найдешевший скраплений газ пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).

Як змінилися ціни на АЗС

Основна подія дня на ринку пального - зниження цін на бензин у мережі "Укрнафта". Звичайний А-95 на державних АЗС здешевшав з 79,90 грн/л до 78,90 грн/л.

Бензин А-92 на "Укрнафті" переписали з 77,90 грн/л до 76,90 грн/л. Преміальний 95 (Energy) знизився в ціні з 82,90 грн/л до 81,90 грн/л. 98 (Energy) коштує 85,90 грн/л проти 86,90 грн/л днем раніше.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 14 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Вартість ДП та автогазу в "Укрнафті", як і весь асортимент пального на АЗС OKKO, WOG та SOCAR, залишилася на рівні четверга, 13 серпня.

Деталізація цін на АЗС 14 серпня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 97,80 грн

ДП Євро-5: 94,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 98,90 грн

ДП NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"