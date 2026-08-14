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АЗС снизили цены на бензин: сколько стоит топливо 14 августа

08:55 14.08.2026 Пт
2 мин
На бензине можно сэкономить 1 грн на литре
aimg Мария Кучерявец
Фото: Бензин на АЗС подешевел, но не повсюду (инфографика РБК-Украина)

Ценники на украинских автозаправочных станциях обновились. Одна из популярных сетей снизила стоимость всех видов бензина.

Сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 14 августа - рассказывает РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Бензин: Сеть "Укрнафта" снизила цены на бензин (А-92, А-95, Energy 95 и Energy 98) на 1,00 грн/л.
  • Дизель: Цены удерживаются на уровне предыдущего дня (от 89,90 грн/л на "Укрнафте" до 98,90 грн/л за премиальный дизель на SOCAR).
  • Автогаз: Стабильность у всех операторов. Самый дешевый сжиженный газ предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), самый дорогой - на WOG (44,50 грн/л).

Как изменились цены на АЗС

Основное событие дня на рынке горючего - снижение цен на бензин в сети "Укрнафта". Обычный А-95 на государственных АЗС подешевел с 79,90 грн/л до 78,90 грн/л.

Бензин А-92 на "Укрнафте" переписали с 77,90 до 76,90 грн/л. Премиальный 95 (Energy) снизился в цене с 82,90 грн/л до 81,90 грн/л. 98 (Energy) стоит 85,90 грн/л против 86,90 грн/л днем раньше.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 августа (инфографика РБК-Украина)

Стоимость ДТ и автогаза в "Укрнафте", как и весь ассортимент топлива на АЗС OKKO, WOG и SOCAR, осталась на уровне четверга, 13 августа.

Детализация цен на АЗС 14 августа, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 97,80 грн
  • ДТ Евро-5: 94,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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