АЗС снизили цены на бензин: сколько стоит топливо 14 августа

Ценники на украинских автозаправочных станциях обновились. Одна из популярных сетей снизила стоимость всех видов бензина.
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 14 августа - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
Основное событие дня на рынке горючего - снижение цен на бензин в сети "Укрнафта". Обычный А-95 на государственных АЗС подешевел с 79,90 грн/л до 78,90 грн/л.
Бензин А-92 на "Укрнафте" переписали с 77,90 до 76,90 грн/л. Премиальный 95 (Energy) снизился в цене с 82,90 грн/л до 81,90 грн/л. 98 (Energy) стоит 85,90 грн/л против 86,90 грн/л днем раньше.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 августа (инфографика РБК-Украина)
Стоимость ДТ и автогаза в "Укрнафте", как и весь ассортимент топлива на АЗС OKKO, WOG и SOCAR, осталась на уровне четверга, 13 августа.
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