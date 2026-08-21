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АЗС знижують ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ 21 серпня

09:07 21.08.2026 Пт
2 хв
Один з видів бензину здешевшав одразу на 3 гривні за літр
aimg Марія Кучерявець
Фото: Дизель і бензин подешевшали, але не на всіх АЗС (інфографіка РБК-Україна)

Частина великих мереж автозаправних станцій в Україні оновила цінники у бік зниження. Здешевлення торкнулося бензину та дизельного пального.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на п'ятницю, 21 серпня - розповідає РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Бензин: А-95 коштує від 78,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,90 грн/л (преміум OKKO, WOG, SOCAR). SOCAR знизив ціни на всі бензини на 50 коп/л; "Укрнафта" скинула 3 грн/л на 95 Energy.
  • Дизель: стандартне ДП становить від 89,90 грн/л до 93,90-94,90 грн/л (OKKO, WOG, SOCAR). На SOCAR здешевшало ДП на 1 грн/л.
  • Газ: у середньому 42,90-44,50 грн/л (найдешевше в "Укрнафті", найдорожче на WOG).

Що змінилося на АЗС за добу

Цінові коригування відбулися у двох мережах. SOCAR знизила вартість майже всієї лінійки рідкого пального - всі види бензину (NANO 100, NANO 95 та А-95) здешевшали на 50 копійок за літр.

Дизельне пальне на SOCAR (NANO Extro та NANO) скинуло 1 гривню на літрі. При цьому ціна на автогаз залишилася фіксованою (43,90 грн/л).

"Укрнафта" в межах акції знизила ціну на один з видів бензину. 95-й (Energy) здешевшав одразу на 3 гривні за літр - з 81,90 грн до 78,90 грн, зрівнявшись у ціні зі звичайним А-95.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Решта позицій (А-92, А-95, 98 Energy, дизель та газ) на АЗС "Укрнафти" зберегли попередні вартості.

OKKO та WOG залишили свої цінники без змін.

Деталізація цін на АЗС 21 серпня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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