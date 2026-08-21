АЗС знижують ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ 21 серпня

Частина великих мереж автозаправних станцій в Україні оновила цінники у бік зниження. Здешевлення торкнулося бензину та дизельного пального.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на п'ятницю, 21 серпня - розповідає РБК-Україна в матеріалі.
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Цінові коригування відбулися у двох мережах. SOCAR знизила вартість майже всієї лінійки рідкого пального - всі види бензину (NANO 100, NANO 95 та А-95) здешевшали на 50 копійок за літр.
Дизельне пальне на SOCAR (NANO Extro та NANO) скинуло 1 гривню на літрі. При цьому ціна на автогаз залишилася фіксованою (43,90 грн/л).
"Укрнафта" в межах акції знизила ціну на один з видів бензину. 95-й (Energy) здешевшав одразу на 3 гривні за літр - з 81,90 грн до 78,90 грн, зрівнявшись у ціні зі звичайним А-95.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Решта позицій (А-92, А-95, 98 Energy, дизель та газ) на АЗС "Укрнафти" зберегли попередні вартості.
OKKO та WOG залишили свої цінники без змін.
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