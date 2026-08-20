Олія та хліб подешевшали, а молоко дорожчає: ціни в супермаркетах на 20 серпня
17:40 20.08.2026 Чт
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Скільки коштують базові продукти?
Фото: Ціни на продукти в супермаркетах 20 серпня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
В українських мережах супермаркетів продовжується нова хвиля коригування цін. З'явилися нові акційні пропозиції на базові продукти.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 20 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Головне:
- Хліб: "Сільпо" зберігає найдешевшу позицію за 12,99 грн, в АТБ триває знижка на тостовий хліб (20,90 грн замість 24,60 грн), а у Novus з'явився нарізаний хліб Marka Promo за 25,79 грн.
- Гречка: Найдешевша гречка пропонується у "Сільпо" завдяки акції -15% (54,99 грн/кг). В інших мережах цінники варіюються від 65,90 грн до 69,90 грн.
- Яйця: Найдешевші яйця за десяток - в "Ашані" (31,00 грн за десяток С1 при купівлі поштучно по 3,10 грн/шт, що дешевше ніж 34 грн днем раніше). Також у "Сільпо" з'явилася акція на яйця "Ситий двір" С2 - 41,99 грн за десяток.
- Молоко: У сегменті яєць/молочної продукції мережі пропонують акційні яйця "Ситий двір" у "Сільпо" зі знижкою 12%, а також вигідні цінники у Novus та "Ашані".
- Олія: Найдешевша рафінована олія залишається в "Ашані" (49,40 грн за 0,5 л). В АТБ знижено ціну на олію "Своя лінія" до 50,70 грн за 0,5 л, а в "Сільпо" діє акція -13% на "Щедрий Дар" (55,99 грн).
Детальні ціни в супермаркетах (20 серпня)
Хліб
- "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.
- "Ашан": хліб "Формула Смаку" білий пшеничний нарізаний (350 г) - 14,50 грн.
- АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (акційна ціна замість 24,60 грн).
- Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 20 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
- "Сільпо": крупа гречана «Премія» ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, замість 64,99 грн).
- АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
- "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.
Яйця
- "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,10 грн/шт (31,00 грн за десяток; ціна знизилася з 3,40 грн/шт напередодні).
- "Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10 шт.) - 41,99 грн (акційна ціна -12%, замість 47,49 грн);
- Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
- АТБ: яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт.) - 48,90 грн.
Молоко
- "Сільпо": молоко пастеризоване Повна Чаша 2,6% п/е, 450г 21.49 грн.
- АТБ: молоко 450 г Щоденний збір пастеризоване 2,5% п/ет(Г)
- 21.30 грн/шт.
- Novus: молоко пастеризоване 2,6% 900 г 37.79 грн.
- "Ашан": молоко Framo ультрапастеризоване 2,6% (900 г) - 33,90 грн (замість 39,90 грн; акційна ціна діє до 01.09).
Соняшникова олія
- "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
- АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акційна ціна замість 53,13 грн).
- "Сільпо": олія соняшникова "Щедрий Дар" холодної рафінації (500 мл) - 55,99 грн (акція -13%, замість 64,49 грн).
- Novus: олія соняшникова "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн.