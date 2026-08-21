АЗС снижают цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 21 августа

Часть крупных сетей автозаправочных станций в Украине обновила ценники в направлении снижения. Удешевление коснулось бензина и дизельного горючего.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на пятницу, 21 августа - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
Ценовые корректировки произошли в двух сетях. SOCAR снизила стоимость почти всей линейки жидкого топлива - все виды бензина (NANO 100, NANO 95 и А-95) подешевели на 50 копеек за литр.
Дизельное топливо на SOCAR (NANO Extro и NANO) сбросило 1 гривну на литре. При этом цена на автогаз осталась фиксированной (43,90 грн/л).
"Укрнафта" в рамках акции снизила цену на один из видов бензина. 95-й (Energy) подешевел сразу на 3 гривны за литр - с 81,90 грн до 78,90 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 21 августа (инфографика РБК-Украина)
Остальные позиции (А-92, А-95, 98 Energy, дизель и газ) на АЗС "Укрнафты" сохранили предыдущие стоимости.
OKKO и WOG оставили свои ценники без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"