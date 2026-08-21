АЗС снижают цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 21 августа

Главное: Бензин : А-95 стоит от 78,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,90 грн/л (премиум OKKO, WOG, SOCAR). SOCAR снизил цены на бензины на 50 коп/л; "Укрнафта" сбросила 3 грн/л на 95 Energy.

: А-95 стоит от 78,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,90 грн/л (премиум OKKO, WOG, SOCAR). SOCAR снизил цены на бензины на 50 коп/л; "Укрнафта" сбросила 3 грн/л на 95 Energy. Дизель : стандартное ДТ составляет от 89,90 грн/л до 93,90-94,90 грн/л (OKKO, WOG, SOCAR). На SOCAR подешевело ДТ на 1 грн/л.

: стандартное ДТ составляет от 89,90 грн/л до 93,90-94,90 грн/л (OKKO, WOG, SOCAR). На SOCAR подешевело ДТ на 1 грн/л. Газ: в среднем 42,90-44,50 грн/л (дешевле всего в "Укрнафте", самое дорогое на WOG).

Что изменилось на АЗС в сутки

Ценовые корректировки произошли в двух сетях. SOCAR снизила стоимость почти всей линейки жидкого топлива - все виды бензина (NANO 100, NANO 95 и А-95) подешевели на 50 копеек за литр.

Дизельное топливо на SOCAR (NANO Extro и NANO) сбросило 1 гривну на литре. При этом цена на автогаз осталась фиксированной (43,90 грн/л).

"Укрнафта" в рамках акции снизила цену на один из видов бензина. 95-й (Energy) подешевел сразу на 3 гривны за литр - с 81,90 грн до 78,90 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 21 августа (инфографика РБК-Украина)

Остальные позиции (А-92, А-95, 98 Energy, дизель и газ) на АЗС "Укрнафты" сохранили предыдущие стоимости.

OKKO и WOG оставили свои ценники без изменений.

Детализация цен на АЗС 21 августа, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДТ NANO Extro: 97,90 грн

ДТ NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"