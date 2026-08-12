АЗС заморозили цінники: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 12 серпня

Вартість пального на найбільших українських АЗС залишається стабільною. Проте різниця між ціновими сегментами операторів дає змогу суттєво заощадити залежно від обраної автозаправки.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на середу, 12 серпня.
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Найдешевший бензин А-95 (стандарт) пропонує державна мережа "Укрнафта" - по 79,90 грн/л. На стелах OKKO та WOG цей вид пального коштує 82,90 грн/л та 83,50 грн/л відповідно, а найвищий цінник традиційно утримує SOCAR - 85,40 грн/л.
Стандартний дизель можна заправити за ціною від 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR). Преміальні марки дизелю коливаються в діапазоні 91,90-98,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на скраплений газ залишаються найбільш збалансованими. Найдешевший газ продається в мережі "Укрнафта" (42,90 грн/л), на OKKO та SOCAR ціна становить 43,90 грн/л, а на WOG - 44,50 грн/л.
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