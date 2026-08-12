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АЗС заморозили цінники: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 12 серпня

09:13 12.08.2026 Ср
2 хв
Різниця між мережами АЗС сягає 6 грн на літрі
aimg Марія Кучерявець
Фото: цінове затишшя на АЗС триває (інфографіка РБК-Україна)

Вартість пального на найбільших українських АЗС залишається стабільною. Проте різниця між ціновими сегментами операторів дає змогу суттєво заощадити залежно від обраної автозаправки.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на середу, 12 серпня.

Головне:

  • Бензин: А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR). Преміальний 100-й - 92,90-95,40 грн/л.
  • Дизель: Звичайний коливається у межах 89,90-95,90 грн/л, преміальний сягає 98,90 грн/л.
  • Газ: Найдешевший - на "Укрнафті" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).

Що відбувається з цінами на АЗС

Найдешевший бензин А-95 (стандарт) пропонує державна мережа "Укрнафта" - по 79,90 грн/л. На стелах OKKO та WOG цей вид пального коштує 82,90 грн/л та 83,50 грн/л відповідно, а найвищий цінник традиційно утримує SOCAR - 85,40 грн/л.

Стандартний дизель можна заправити за ціною від 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR). Преміальні марки дизелю коливаються в діапазоні 91,90-98,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на скраплений газ залишаються найбільш збалансованими. Найдешевший газ продається в мережі "Укрнафта" (42,90 грн/л), на OKKO та SOCAR ціна становить 43,90 грн/л, а на WOG - 44,50 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 12 серпня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 96,80 грн
  • ДП Євро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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