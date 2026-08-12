АЗС заморозили ценники: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 12 августа

Стоимость топлива на крупнейших украинских АЗС остается стабильной. Однако разница между ценовыми сегментами операторов позволяет существенно сэкономить в зависимости от выбранной автозаправки.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС на среду, 12 августа.
Главное:
Самый дешевый бензин А-95 (стандарт) предлагает государственная сеть "Укрнафта" - по 79,90 грн/л. На стелах OKKO и WOG этот вид горючего стоит 82,90 грн/л и 83,50 грн/л соответственно, а самый высокий ценник традиционно держит SOCAR - 85,40 грн/л.
Стандартный дизель можно заправить по цене от 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR). Премиальные марки дизеля колеблются в диапазоне 91,90-98,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 12 августа (инфографика РБК-Украина)
Цены на сжиженный газ остаются наиболее сбалансированными. Самый дешевый газ продается в сети "Укрнафта" (42,90 грн/л), на OKKO и SOCAR цена составляет 43,90 грн/л, а на WOG - 44,50 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"