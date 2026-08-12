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АЗС заморозили ценники: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 12 августа

09:13 12.08.2026 Ср
2 мин
Разница между сетями АЗС составляет 6 грн на литре
aimg Мария Кучерявец
Фото: ценовое затишье на АЗС продолжается (инфографика РБК-Украина)

Стоимость топлива на крупнейших украинских АЗС остается стабильной. Однако разница между ценовыми сегментами операторов позволяет существенно сэкономить в зависимости от выбранной автозаправки.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС на среду, 12 августа.

Главное:

  • Бензин: А-95 стоит от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR). Премиальный 100-й - 92,90-95,40 грн/л.
  • Дизель: Обычный колеблется в пределах 89,90-95,90 грн/л, премиальный достигает 98,90 грн/л.
  • Газ: Самый дешевый - на "Укрнафте" (42,90 грн/л), самый дорогой - на WOG (44,50 грн/л).

Что происходит с ценами на АЗС

Самый дешевый бензин А-95 (стандарт) предлагает государственная сеть "Укрнафта" - по 79,90 грн/л. На стелах OKKO и WOG этот вид горючего стоит 82,90 грн/л и 83,50 грн/л соответственно, а самый высокий ценник традиционно держит SOCAR - 85,40 грн/л.

Стандартный дизель можно заправить по цене от 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR). Премиальные марки дизеля колеблются в диапазоне 91,90-98,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 12 августа (инфографика РБК-Украина)

Цены на сжиженный газ остаются наиболее сбалансированными. Самый дешевый газ продается в сети "Укрнафта" (42,90 грн/л), на OKKO и SOCAR цена составляет 43,90 грн/л, а на WOG - 44,50 грн/л.

Детализация цен на АЗС 12 августа, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 96,80 грн
  • ДТ Евро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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