АЗС показали ціни на 26 серпня: як не переплатити до 6 гривень на кожному літрі

Що відбувається з цінами на АЗС

Найбільший ціновий розрив спостерігається у сегменті дизельного пального. На повному баку (50 літрів) стандартного ДП різниця між заправкою на "Укрнафті" та SOCAR становить 250 грн, а для преміального дизелю сягає 300 грн.

Стандартний А-95 бензин у мережі "Укрнафта" обійдеться на 4 грн/л дешевше, ніж у великої трійки (OKKO, WOG, SOCAR).

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найбільш вигідну ціну на газ пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), тоді як на WOG вартість автогазу вища на 1,60 грн (44,50 грн/л). На заправках OKKO та SOCAR ціна зафіксована на рівні 43,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 26 серпня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Євро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"