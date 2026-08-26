АЗС показали ціни на 26 серпня: як не переплатити до 6 гривень на кожному літрі

Українські АЗС зберегли цінники на рівні попереднього дня, однак ціновий розрив між операторами залишається суттєвим. Залежно від обраної мережі, різниця у вартості пального на одному літрі сягає від 1,60 до 6 гривень.
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 26 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
Найбільший ціновий розрив спостерігається у сегменті дизельного пального. На повному баку (50 літрів) стандартного ДП різниця між заправкою на "Укрнафті" та SOCAR становить 250 грн, а для преміального дизелю сягає 300 грн.
Стандартний А-95 бензин у мережі "Укрнафта" обійдеться на 4 грн/л дешевше, ніж у великої трійки (OKKO, WOG, SOCAR).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найбільш вигідну ціну на газ пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), тоді як на WOG вартість автогазу вища на 1,60 грн (44,50 грн/л). На заправках OKKO та SOCAR ціна зафіксована на рівні 43,90 грн/л.
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