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АЗС показали ціни на 26 серпня: як не переплатити до 6 гривень на кожному літрі

09:13 26.08.2026 Ср
2 хв
Від вибору автозаправки заощадити можна до 300 гривень на баку
aimg Марія Кучерявець
Фото: Повна фіксація цін 26 серпня не скасувала контрастів на українських АЗС (Getty Images)

Українські АЗС зберегли цінники на рівні попереднього дня, однак ціновий розрив між операторами залишається суттєвим. Залежно від обраної мережі, різниця у вартості пального на одному літрі сягає від 1,60 до 6 гривень.

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 26 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Що відбувається з цінами на АЗС

Найбільший ціновий розрив спостерігається у сегменті дизельного пального. На повному баку (50 літрів) стандартного ДП різниця між заправкою на "Укрнафті" та SOCAR становить 250 грн, а для преміального дизелю сягає 300 грн.

Стандартний А-95 бензин у мережі "Укрнафта" обійдеться на 4 грн/л дешевше, ніж у великої трійки (OKKO, WOG, SOCAR).

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найбільш вигідну ціну на газ пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), тоді як на WOG вартість автогазу вища на 1,60 грн (44,50 грн/л). На заправках OKKO та SOCAR ціна зафіксована на рівні 43,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 26 серпня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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