АЗС показали цены на 26 августа: как не переплатить до 6 гривен на каждом литре

Украинские АЗС сохранили ценники на уровне предыдущего дня, однако разрыв между операторами остается существенным. В зависимости от выбранной сети разница в стоимости топлива на одном литре достигает от 1,60 до 6 гривен.
Сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 26 августа - в материале РБК-Украина.
Наибольший разрыв цен наблюдается в сегменте дизельного топлива. На полном баке (50 литров) стандартного ДТ разница между заправкой на "Укрнафте" и SOCAR составляет 250 грн., а для премиального дизеля достигает 300 грн.
Стандартный А-95 бензин в сети "Укрнафта" обойдется в 4 грн/л дешевле, чем у большой тройки (OKKO, WOG, SOCAR).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 августа (инфографика РБК-Украина)
Наиболее выгодную цену на газ предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), в то время как на WOG стоимость автогаза выше на 1,60 грн (44,50 грн/л). На заправках OKKO и SOCAR цена зафиксирована 43,90 грн/л.
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