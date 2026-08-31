АЗС підняли ціни за вихідні: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 липня

Як змінилися ціни на АЗС

Зокрема, преміальні та стандартні марки бензинів у мережах OKKO, WOG та SOCAR додали в ціні 1 гривню за літр.

На OKKO бензин Pulls 100 подорожчав до 93,90 грн/л (був 92,90 грн/л), Pulls 95 - до 86,90 грн/л (з 85,90 грн/л), а А-95 Євро - до 83,90 грн/л (з 82,90 грн/л).

Мережа WOG підняла ціну на "сотий" бензин до 93,90 грн/л (з 92,90 грн/л). Водночас марки 95 Mustang (85,90 грн/л) та 95 Євро (82,90 грн/л), а також дизель і газ залишилися на рівні п'ятниці.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)

На SOCAR преміальний NANO 100 коштує 93,90 грн/л (+1 грн), NANO 95 - 86,90 грн/л (+1 грн), А-95 - 83,90 грн/л (+1 грн). Окрім бензинів, на 1 грн подорожчав і газ - до 44,90 грн/л.

"Укрнафта" впродовж вихідних утримувала ціни стабільними для всіх видів пального. Водночас в державній мережі досі відсутній в продажу бензину маркування А-98 (Energy), який раніше пропонувався за ціною 85,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 31 серпня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн

Бензин Pulls 95: 86,90 грн

Бензин А-95 Євро: 83,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 93,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Євро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"