АЗС подняли цены за выходные: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля

Украине за выходные выросла стоимость топлива на АЗС. Большие сети обновили ценники на бензин и автогаз, в то время как стоимость дизеля в основном осталась на уровне прошлой недели.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 31 августа - в материале РБК-Украина.
В частности, премиальные и стандартные марки бензинов в сетях OKKO, WOG и SOCAR прибавили в цене 1 гривну за литр.
На OKKO бензин Pulls 100 подорожал до 93,90 грн/л (был 92,90 грн/л), Pulls 95 - до 86,90 грн/л (с 85,90 грн/л), а А-95 Евро - до 83,90 грн/л (с 82,90 грн/л).
Сеть WOG подняла цену на "сотый" бензин до 93,90 грн/л (с 92,90 грн/л). В то же время, марки 95 Mustang (85,90 грн/л) и 95 Евро (82,90 грн/л), а также дизель и газ остались на уровне пятницы.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 31 августа (инфографика РБК-Украина)
На SOCAR премиальный NANO 100 стоит 93,90 грн/л (+1 грн), NANO 95 - 86,90 грн/л (+1 грн), А-95 - 83,90 грн/л (+1 грн). Кроме бензинов на 1 грн подорожал и газ - до 44,90 грн/л.
"Укрнафта" на протяжении выходных удерживала цены стабильными для всех видов горючего. В то же время в государственной сети до сих пор отсутствует в продаже бензин маркировки А-98 (Energy), который ранее предлагался по цене 85,90 грн/л.
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