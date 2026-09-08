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АЗС підіймають ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 8 вересня

09:20 08.09.2026 Вт
2 хв
Ще в одній мережі АЗС преміальний дизель підібрався до позначки в 100 грн за літр
aimg Марія Кучерявець
Фото: на АЗС продовжують дорожчати бензин та дизель (Getty Images)

Бензин та дизель продовжують здорожчання. Одна з популярних мереж АЗС скоригувала вартість бензину та ДП, піднявши ціни ще на 1 гривню за літр.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 8 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Як змінилися ціни на АЗС

У мережі автозаправних станцій WOG всі види бензину та дизелю подорожчали на 1,00 грн. Бензин А-95 Євро тепер коштує 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотий" - 96,90 грн. Дизельне пальне Євро-5 зросло до 96,90 грн, а ДП Mustang - до 99,90 грн. Вартість автогазу залишилася без змін - 45,50 грн.

На OKKO, SOCAR та "Укрнафті" ціни утримуються без змін.

Державна "Укрнафта" залишається в найбільш доступному ціновому сегменті для українських водіїв.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 8 вересня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 95,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 85,90 грн
  • ДП Pulls: 98,90 грн
  • ДП Євро: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 96,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 86,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 96,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,90 грн
  • Бензин NANO 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95: 85,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,90 грн
  • ДП NANO: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
  • Бензин А-95: 80,90 грн
  • Бензин А-92: 78,90 грн
  • ДП (Energy): 92,90 грн
  • ДП: 90,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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