АЗС підіймають ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 8 вересня

Бензин та дизель продовжують здорожчання. Одна з популярних мереж АЗС скоригувала вартість бензину та ДП, піднявши ціни ще на 1 гривню за літр.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 8 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
У мережі автозаправних станцій WOG всі види бензину та дизелю подорожчали на 1,00 грн. Бензин А-95 Євро тепер коштує 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотий" - 96,90 грн. Дизельне пальне Євро-5 зросло до 96,90 грн, а ДП Mustang - до 99,90 грн. Вартість автогазу залишилася без змін - 45,50 грн.
На OKKO, SOCAR та "Укрнафті" ціни утримуються без змін.
Державна "Укрнафта" залишається в найбільш доступному ціновому сегменті для українських водіїв.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"