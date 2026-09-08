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АЗС поднимают цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 8 сентября

09:20 08.09.2026 Вт
2 мин
Еще в одной сети АЗС премиальный дизель подобрался к отметке 100 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
Фото: на АЗС продолжают дорожать бензин и дизель (Getty Images)

Бензин и дизель продолжают дорожать. Одна из популярных сетей АЗС скорректировала стоимость бензина и ДТ, подняв цены еще на 1 гривну за литр.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 8 сентября - в материале РБК-Украина.

Как изменились цены на АЗС

В сети автозаправочных станций WOG все виды бензина и дизеля подорожали на 1,00 грн. Бензин А-95 Евро теперь стоит 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотый" - 96,90 грн. Дизельное горючее Евро-5 выросло до 96,90 грн, а ДТ Mustang - до 99,90 грн. Стоимость автогаза осталась без изменений - 45,50 грн.

На OKKO, SOCAR и "Укрнафте" цены удерживаются по-прежнему.

Государственная "Укрнафта" остается в наиболее доступном ценовом сегменте для украинских водителей.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 8 сентября, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 95,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 85,90 грн
  • ДТ Pulls: 98,90 грн
  • ДТ Евро: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 96,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 86,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 96,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,90 грн
  • Бензин NANO 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95: 85,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,90 грн
  • ДТ NANO: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
  • Бензин А-95: 80,90 грн
  • Бензин А-92: 78,90 грн
  • ДТ (Energy): 92,90 грн
  • ДТ: 90,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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