АЗС поднимают цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 8 сентября

Бензин и дизель продолжают дорожать. Одна из популярных сетей АЗС скорректировала стоимость бензина и ДТ, подняв цены еще на 1 гривну за литр.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 8 сентября - в материале РБК-Украина.
В сети автозаправочных станций WOG все виды бензина и дизеля подорожали на 1,00 грн. Бензин А-95 Евро теперь стоит 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотый" - 96,90 грн. Дизельное горючее Евро-5 выросло до 96,90 грн, а ДТ Mustang - до 99,90 грн. Стоимость автогаза осталась без изменений - 45,50 грн.
На OKKO, SOCAR и "Укрнафте" цены удерживаются по-прежнему.
Государственная "Укрнафта" остается в наиболее доступном ценовом сегменте для украинских водителей.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"