АЗС поднимают цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 8 сентября

Как изменились цены на АЗС

В сети автозаправочных станций WOG все виды бензина и дизеля подорожали на 1,00 грн. Бензин А-95 Евро теперь стоит 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотый" - 96,90 грн. Дизельное горючее Евро-5 выросло до 96,90 грн, а ДТ Mustang - до 99,90 грн. Стоимость автогаза осталась без изменений - 45,50 грн.

На OKKO, SOCAR и "Укрнафте" цены удерживаются по-прежнему.

Государственная "Укрнафта" остается в наиболее доступном ценовом сегменте для украинских водителей.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 8 сентября, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 95,90 грн

Бензин Pulls 95: 88,90 грн

Бензин А-95 Евро: 85,90 грн

ДТ Pulls: 98,90 грн

ДТ Евро: 95,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 96,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн

Бензин 95 Евро: 86,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 96,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДТ NANO Extro: 99,90 грн

ДТ NANO: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"