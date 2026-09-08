АЗС підіймають ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 8 вересня

Бензин та дизель продовжують здорожчання. Одна з популярних мереж АЗС скоригувала вартість бензину та ДП, піднявши ціни ще на 1 гривню за літр.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 8 вересня - у матеріалі РБК-Україна .

Як змінилися ціни на АЗС

У мережі автозаправних станцій WOG всі види бензину та дизелю подорожчали на 1,00 грн. Бензин А-95 Євро тепер коштує 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотий" - 96,90 грн. Дизельне пальне Євро-5 зросло до 96,90 грн, а ДП Mustang - до 99,90 грн. Вартість автогазу залишилася без змін - 45,50 грн.

На OKKO, SOCAR та "Укрнафті" ціни утримуються без змін.

Державна "Укрнафта" залишається в найбільш доступному ціновому сегменті для українських водіїв.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 8 вересня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 95,90 грн

Бензин Pulls 95: 88,90 грн

Бензин А-95 Євро: 85,90 грн

ДП Pulls: 98,90 грн

ДП Євро: 95,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 96,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн

Бензин 95 Євро: 86,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 96,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДП NANO Extro: 99,90 грн

ДП NANO: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"