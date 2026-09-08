АЗС підіймають ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 8 вересня
Бензин та дизель продовжують здорожчання. Одна з популярних мереж АЗС скоригувала вартість бензину та ДП, піднявши ціни ще на 1 гривню за літр.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 8 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
Як змінилися ціни на АЗС
У мережі автозаправних станцій WOG всі види бензину та дизелю подорожчали на 1,00 грн. Бензин А-95 Євро тепер коштує 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотий" - 96,90 грн. Дизельне пальне Євро-5 зросло до 96,90 грн, а ДП Mustang - до 99,90 грн. Вартість автогазу залишилася без змін - 45,50 грн.
На OKKO, SOCAR та "Укрнафті" ціни утримуються без змін.
Державна "Укрнафта" залишається в найбільш доступному ціновому сегменті для українських водіїв.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 8 вересня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 95,90 грн
- Бензин Pulls 95: 88,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 85,90 грн
- ДП Pulls: 98,90 грн
- ДП Євро: 95,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 96,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн
- Бензин 95 Євро: 86,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 96,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДП NANO Extro: 99,90 грн
- ДП NANO: 96,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
- Бензин А-95: 80,90 грн
- Бензин А-92: 78,90 грн
- ДП (Energy): 92,90 грн
- ДП: 90,90 грн
- Газ: 42,90 грн