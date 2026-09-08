АЗС поднимают цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 8 сентября
Бензин и дизель продолжают дорожать. Одна из популярных сетей АЗС скорректировала стоимость бензина и ДТ, подняв цены еще на 1 гривну за литр.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 8 сентября - в материале РБК-Украина.
Как изменились цены на АЗС
В сети автозаправочных станций WOG все виды бензина и дизеля подорожали на 1,00 грн. Бензин А-95 Евро теперь стоит 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотый" - 96,90 грн. Дизельное горючее Евро-5 выросло до 96,90 грн, а ДТ Mustang - до 99,90 грн. Стоимость автогаза осталась без изменений - 45,50 грн.
На OKKO, SOCAR и "Укрнафте" цены удерживаются по-прежнему.
Государственная "Укрнафта" остается в наиболее доступном ценовом сегменте для украинских водителей.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 8 сентября, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 95,90 грн
- Бензин Pulls 95: 88,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 85,90 грн
- ДТ Pulls: 98,90 грн
- ДТ Евро: 95,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 96,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн
- Бензин 95 Евро: 86,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 96,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДТ NANO Extro: 99,90 грн
- ДТ NANO: 96,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
- Бензин А-95: 80,90 грн
- Бензин А-92: 78,90 грн
- ДТ (Energy): 92,90 грн
- ДТ: 90,90 грн
- Газ: 42,90 грн