ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

АЗС поднимают цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 8 сентября

09:20 08.09.2026 Вт
2 мин
Еще в одной сети АЗС премиальный дизель подобрался к отметке 100 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
АЗС поднимают цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 8 сентября Фото: на АЗС продолжают дорожать бензин и дизель (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Бензин и дизель продолжают дорожать. Одна из популярных сетей АЗС скорректировала стоимость бензина и ДТ, подняв цены еще на 1 гривну за литр.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 8 сентября - в материале РБК-Украина.

Как изменились цены на АЗС

В сети автозаправочных станций WOG все виды бензина и дизеля подорожали на 1,00 грн. Бензин А-95 Евро теперь стоит 86,90 грн, Mustang 95 - 89,90 грн, Бензин "сотый" - 96,90 грн. Дизельное горючее Евро-5 выросло до 96,90 грн, а ДТ Mustang - до 99,90 грн. Стоимость автогаза осталась без изменений - 45,50 грн.

На OKKO, SOCAR и "Укрнафте" цены удерживаются по-прежнему.

Государственная "Укрнафта" остается в наиболее доступном ценовом сегменте для украинских водителей.

АЗС поднимают цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 8 сентября

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 8 сентября, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 95,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 85,90 грн
  • ДТ Pulls: 98,90 грн
  • ДТ Евро: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 96,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 86,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 96,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,90 грн
  • Бензин NANO 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95: 85,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,90 грн
  • ДТ NANO: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
  • Бензин А-95: 80,90 грн
  • Бензин А-92: 78,90 грн
  • ДТ (Energy): 92,90 грн
  • ДТ: 90,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
Читайте также: Третья волна кризиса и дизель по 100 грн? Эксперт назвал причину роста цен на АЗС
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС Цены на бензин Бензин Дизтопливо Укрнафта ОККО WOG
Новости
Обломки упали на дома, есть пострадавшие и погибшие: последствия атаки на Киев
Обломки упали на дома, есть пострадавшие и погибшие: последствия атаки на Киев
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"