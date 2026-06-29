АЗС переписали ціни після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 червня

Після вихідних українські мережі автозаправних станцій скоригували вартість пального. Найбільше знизилися ціни на дизельне пальне та автогаз.
Про те, скільки коштує пальне на найбільших АЗС станом на понеділок, 29 червня, - в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
Дизельне пальне подешевшало на OKKO та WOG: стандартне ДП та брендове (Pulls/Mustang) скинули по 1,00 грн. Євро ДП тепер коштує 79,90 грн, преміальне - 82,90 грн. У SOCAR також мінус 1,00 грн на всі позиції ДП (NANO - 80,90 грн, Extro - 83,90 грн).
Автогаз скинув у ціні повсюдно: OKKO, WOG, SOCAR: подешевшав рівно на 1,00 грн (був 42,90 - став 41,90 грн). "Укрнафта": подешевшав на 50 копійок (був 39,90 - став 39,40 грн).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 29 червня (інфографіка РБК-Україна)
Усі марки бензинів (А-92, А-95, преміальні 95-й та 100-й) в усіх мережах коштують абсолютно так само, як і до вихідних у п'ятницю.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"