АЗС переписали цены после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 29 июня

После выходных украинские сети автозаправочных станций скорректировали стоимость топлива. Больше всего снизились цены на дизельное горючее и автогаз.
О том, сколько стоит горючее на крупнейших АЗС по состоянию на понедельник, 29 июня, - в материале РБК-Украина.
Главное:
Дизельное топливо подешевело на OKKO и WOG: стандартное ДТ и брендовое (Pulls/Mustang) сбросили по 1,00 грн. Евро ГП теперь стоит 79,90 грн, премиальное - 82,90 грн. У SOCAR также минус 1,00 грн на все позиции ГП (NANO - 80,90 грн, Extro - 83,90 грн).
Автогаз сбросил в цене повсеместно: OKKO, WOG, SOCAR: подешевел ровно на 1,00 грн (был 42,90 - стал 41,90 грн). "Укрнафта": подешевел на 50 копеек (был 39,90 - стал 39,40 грн).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 29 июня (инфографика РБК-Украина)
Все марки бензинов (А-92, А-95, премиальные 95-й и 100-й) во всех сетях стоят совершенно так же, как и по выходным в пятницу.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"