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АЗС переписали цены после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 29 июня

09:34 29.06.2026 Пн
2 мин
Снизились в стоимости сразу два вида топлива
aimg Мария Кучерявец
Фото: Топливо после выходных подешевело (инфографика РБК-Украина)

После выходных украинские сети автозаправочных станций скорректировали стоимость топлива. Больше всего снизились цены на дизельное горючее и автогаз.

О том, сколько стоит горючее на крупнейших АЗС по состоянию на понедельник, 29 июня, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: Цены на бензин (как А-95, так и премиальные марки) остались на уровне пятницы, 26 июня.
  • Дизель: В сетях OKKO, WOG и SOCAR ДТ подешевел ровно на 1,00 грн/литр.
  • Автогаз: Сбросил в цене: на OKKO, WOG и SOCAR - минус 1,00 грн/литр, а на "Укрнафте" - минус 50 копеек.

Что изменилось на АЗС после выходных

Дизельное топливо подешевело на OKKO и WOG: стандартное ДТ и брендовое (Pulls/Mustang) сбросили по 1,00 грн. Евро ГП теперь стоит 79,90 грн, премиальное - 82,90 грн. У SOCAR также минус 1,00 грн на все позиции ГП (NANO - 80,90 грн, Extro - 83,90 грн).

Автогаз сбросил в цене повсеместно: OKKO, WOG, SOCAR: подешевел ровно на 1,00 грн (был 42,90 - стал 41,90 грн). "Укрнафта": подешевел на 50 копеек (был 39,90 - стал 39,40 грн).

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 29 июня (инфографика РБК-Украина)

Все марки бензинов (А-92, А-95, премиальные 95-й и 100-й) во всех сетях стоят совершенно так же, как и по выходным в пятницу.

Читайте также: Бензин со спиртом, тарифы на воду и обнуление кэшбека. Что изменится в июле?

Детализация цен на АЗС 29 июня, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДТ (Energy): 75,40 грн
  • ДТ: 75,40 грн
  • Газ: 39,40 грн
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