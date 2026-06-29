АЗС переписали цены после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 29 июня

После выходных украинские сети автозаправочных станций скорректировали стоимость топлива. Больше всего снизились цены на дизельное горючее и автогаз.

О том, сколько стоит горючее на крупнейших АЗС по состоянию на понедельник, 29 июня, - в материале РБК-Украина .

Главное: Бензин : Цены на бензин (как А-95, так и премиальные марки) остались на уровне пятницы, 26 июня.

: Цены на бензин (как А-95, так и премиальные марки) остались на уровне пятницы, 26 июня. Дизель : В сетях OKKO, WOG и SOCAR ДТ подешевел ровно на 1,00 грн/литр.

: В сетях OKKO, WOG и SOCAR ДТ подешевел ровно на 1,00 грн/литр. Автогаз: Сбросил в цене: на OKKO, WOG и SOCAR - минус 1,00 грн/литр, а на "Укрнафте" - минус 50 копеек.

Что изменилось на АЗС после выходных

Дизельное топливо подешевело на OKKO и WOG: стандартное ДТ и брендовое (Pulls/Mustang) сбросили по 1,00 грн. Евро ГП теперь стоит 79,90 грн, премиальное - 82,90 грн. У SOCAR также минус 1,00 грн на все позиции ГП (NANO - 80,90 грн, Extro - 83,90 грн).

Автогаз сбросил в цене повсеместно: OKKO, WOG, SOCAR: подешевел ровно на 1,00 грн (был 42,90 - стал 41,90 грн). "Укрнафта": подешевел на 50 копеек (был 39,90 - стал 39,40 грн).

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 29 июня (инфографика РБК-Украина)

Все марки бензинов (А-92, А-95, премиальные 95-й и 100-й) во всех сетях стоят совершенно так же, как и по выходным в пятницу.

Детализация цен на АЗС 29 июня, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"