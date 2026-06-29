АЗС переписали цены после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 29 июня
После выходных украинские сети автозаправочных станций скорректировали стоимость топлива. Больше всего снизились цены на дизельное горючее и автогаз.
О том, сколько стоит горючее на крупнейших АЗС по состоянию на понедельник, 29 июня, - в материале РБК-Украина.
Главное:
- Бензин: Цены на бензин (как А-95, так и премиальные марки) остались на уровне пятницы, 26 июня.
- Дизель: В сетях OKKO, WOG и SOCAR ДТ подешевел ровно на 1,00 грн/литр.
- Автогаз: Сбросил в цене: на OKKO, WOG и SOCAR - минус 1,00 грн/литр, а на "Укрнафте" - минус 50 копеек.
Что изменилось на АЗС после выходных
Дизельное топливо подешевело на OKKO и WOG: стандартное ДТ и брендовое (Pulls/Mustang) сбросили по 1,00 грн. Евро ГП теперь стоит 79,90 грн, премиальное - 82,90 грн. У SOCAR также минус 1,00 грн на все позиции ГП (NANO - 80,90 грн, Extro - 83,90 грн).
Автогаз сбросил в цене повсеместно: OKKO, WOG, SOCAR: подешевел ровно на 1,00 грн (был 42,90 - стал 41,90 грн). "Укрнафта": подешевел на 50 копеек (был 39,90 - стал 39,40 грн).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 29 июня (инфографика РБК-Украина)
Все марки бензинов (А-92, А-95, премиальные 95-й и 100-й) во всех сетях стоят совершенно так же, как и по выходным в пятницу.
Детализация цен на АЗС 29 июня, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 82,90 грн
- ДТ Евро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДТ NANO Extro: 83,90 грн
- ДТ NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДТ (Energy): 75,40 грн
- ДТ: 75,40 грн
- Газ: 39,40 грн