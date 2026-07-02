АЗС оновили ціни на пальне: де подорожчав бензин 2 липня

В Україні оновилися ціни на паливо на найбільших автозаправних станціях. Вартість більшості видів бензину, дизелю та газу залишилася стабільною, проте на деяких АЗС зафіксовано зміну цінників.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне на автозаправках станом на четвер, 2 липня.
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Мережі ОККО та WOG утримують вартість пального на однаковому рівні. Порівняно з попереднім днем (1 липня), ціни тут не змінилися.
На заправках мережі SOCAR тарифи також залишилися на рівні середи, 1 липня. Ціни на бензин А-95 та дизель тут традиційно на гривню вищі, ніж у конкурентів.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 2 липня (інфографіка РБК-Україна)
Державна мережа "Укрнафта", яка традиційно пропонує нижчий ціновий сегмент, зберегла стабільність майже на всі види пального, крім однієї позиції. Бензин марки А-92 подорожчав на 1 гривню - з 68,90 грн/л (1 липня) до 69,90 грн/л (2 липня). При цьому АЗС продовжує залишатися з найвигіднішими цінами для водіїв з-поміж інших вищезазначених мереж.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"