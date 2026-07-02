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АЗС оновили ціни на пальне: де подорожчав бензин 2 липня

16:45 02.07.2026 Чт
2 хв
Бюджетна марка бензину додала 1 гривню на літрі
aimg Марія Кучерявець
Фото: бензин А-92 подорожчав на 1 гривню (інфографіка РБК-Україна)

В Україні оновилися ціни на паливо на найбільших автозаправних станціях. Вартість більшості видів бензину, дизелю та газу залишилася стабільною, проте на деяких АЗС зафіксовано зміну цінників.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне на автозаправках станом на четвер, 2 липня.

Головне:

  • Бензин: подорожчання за день - 92-й на АЗС "Укрнафти" літр зріс у ціні на 1 грн - до 69,90 грн/л.
  • Дизельне пальне - без змін у всіх мережах.
  • Автогаз - ціни залишилися стабільними, заправитися можна вже менш ніж 40 грн/л.

Що змінилося на АЗС

Мережі ОККО та WOG утримують вартість пального на однаковому рівні. Порівняно з попереднім днем (1 липня), ціни тут не змінилися.

На заправках мережі SOCAR тарифи також залишилися на рівні середи, 1 липня. Ціни на бензин А-95 та дизель тут традиційно на гривню вищі, ніж у конкурентів.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 2 липня (інфографіка РБК-Україна)

Державна мережа "Укрнафта", яка традиційно пропонує нижчий ціновий сегмент, зберегла стабільність майже на всі види пального, крім однієї позиції. Бензин марки А-92 подорожчав на 1 гривню - з 68,90 грн/л (1 липня) до 69,90 грн/л (2 липня). При цьому АЗС продовжує залишатися з найвигіднішими цінами для водіїв з-поміж інших вищезазначених мереж.

Читайте також: АЗС WOG переходять на особливий режим в семи областях України

Деталізація цін на АЗС 2 липня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 76,90 грн
  • ДП: 74,90 грн
  • Газ: 39,40 грн
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