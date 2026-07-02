АЗС оновили ціни на пальне: де подорожчав бензин 2 липня

Головне: Бензин : подорожчання за день - 92-й на АЗС "Укрнафти" літр зріс у ціні на 1 грн - до 69,90 грн/л.

: подорожчання за день - 92-й на АЗС "Укрнафти" літр зріс у ціні на 1 грн - до 69,90 грн/л. Дизельне пальне - без змін у всіх мережах.

- без змін у всіх мережах. Автогаз - ціни залишилися стабільними, заправитися можна вже менш ніж 40 грн/л.

Що змінилося на АЗС

Мережі ОККО та WOG утримують вартість пального на однаковому рівні. Порівняно з попереднім днем (1 липня), ціни тут не змінилися.

На заправках мережі SOCAR тарифи також залишилися на рівні середи, 1 липня. Ціни на бензин А-95 та дизель тут традиційно на гривню вищі, ніж у конкурентів.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 2 липня (інфографіка РБК-Україна)

Державна мережа "Укрнафта", яка традиційно пропонує нижчий ціновий сегмент, зберегла стабільність майже на всі види пального, крім однієї позиції. Бензин марки А-92 подорожчав на 1 гривню - з 68,90 грн/л (1 липня) до 69,90 грн/л (2 липня). При цьому АЗС продовжує залишатися з найвигіднішими цінами для водіїв з-поміж інших вищезазначених мереж.

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Деталізація цін на АЗС 2 липня, четвер

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"