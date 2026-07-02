АЗС обновили цены на топливо: где подорожал бензин 2 июля

В Украине обновились цены на топливо на самых крупных автозаправочных станциях. Стоимость большинства видов бензина, дизеля и газа осталась стабильной, однако на некоторых АЗС зафиксировано изменение ценников.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит горючее на автозаправках по состоянию на четверг, 2 июля.
Главное:
Сети ОККО и WOG удерживают стоимость топлива на одинаковом уровне. По сравнению с предыдущим днем (1 июля) цены здесь не изменились.
На заправках сети SOCAR тарифы остались на уровне среды, 1 июля. Цены на бензин А-95 и дизель здесь традиционно на гривну выше, чем у конкурентов.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 2 июля (инфографика РБК-Украина)
Государственная сеть "Укрнафта", традиционно предлагающая более низкий ценовой сегмент, сохранила стабильность почти на все виды горючего, кроме одной позиции. Бензин марки А-92 подорожал на 1 гривну - с 68,90 грн/л (1 июля) до 69,90 грн/л (2 июля). При этом АЗС продолжает оставаться с самыми выгодными ценами для водителей среди других вышеупомянутых сетей.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"