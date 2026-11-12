На АЗС обвал цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 листопада

У четвер, 12 листопада, на українському ринку пального зафіксовано масштабне оновлення цінників. Одразу чотири великі мережі - OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG - синхронно знизили вартість бензинів і дизельного пального на 1 гривню, водночас автогаз продовжив дорожчати майже у всіх операторів.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Синхронне падіння цін на бензин та дизель: Мережі OKKO, WOG та UPG знизили вартість усіх марок бензину та дизельного пального на 1,00 грн/л. Державна "Укрнафта" також скинула по 1,00 грн/л на дизель та бензини А-95 і А-92 (зберігши без змін лише А-95 Energy на рівні 89,90 грн/л).
Нові мінімуми на А-95 та Євро-ДП: Після чергового здешевлення стандартний бензин А-95 на станціях "Укрнафти" та UPG опустився до 86,90 грн/л, а звичайний дизель в UPG коштує 101,90 грн/л (на "Укрнафті" - 102,90 грн/л).
Автогаз продовжує дорожчати по всьому ринку: Газ додав ще по +1,00 грн/л одразу в чотирьох мережах - OKKO (до 63,90 грн/л), WOG (до 63,50 грн/л), SOCAR (до 62,90 грн/л) та "Укрнафта" (до 60,90 грн/л). Єдиною мережею, де газ не змінився в ціні, залишилася UPG (60,90 грн/л).
SOCAR утримує паузу: Мережа SOCAR залишила ціни на всі види бензину та дизелю без змін, оновивши лише цінник на автогаз.
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