На АЗС обвал цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 ноября

В четверг, 12 ноября, на украинском рынке топлива зафиксировано масштабное обновление ценников. Сразу четыре большие сети - OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG - синхронно снизили стоимость бензинов и дизельного топлива на 1 гривну, в то же время автогаз продолжил дорожать почти у всех операторов.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Синхронное падение цен на бензин и дизель: сети OKKO, WOG и UPG снизили стоимость всех марок бензина и дизельного топлива на 1,00 грн/л. Государственная "Укрнафта" также сбросила по 1,00 грн/л на дизель и бензины А-95 и А-92 (сохранив без изменений только А-95 Energy на уровне 89,90 грн/л).
Новые минимумы на А-95 и Евро-ДТ: После очередного удешевления стандартный бензин А-95 на станциях "Укрнафты" и UPG опустился до 86,90 грн/л, а обычный дизель в UPG стоит 101,90 грн/л (на "Укрнафте" - 102,90 грн/л).
Автогаз продолжает дорожать по всему рынку: Газ прибавил еще по +1,00 грн/л сразу в четырех сетях – OKKO (до 63,90 грн/л), WOG (до 63,50 грн/л), SOCAR (до 62,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 60,90 грн/л) Единственной сетью, где газ не изменился в цене, осталась UPG (60,90 грн/л).
SOCAR удерживает паузу: Сеть SOCAR оставила цены на виды бензина и дизеля без изменений, обновив только ценник на автогаз.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG