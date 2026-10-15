На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель і газ 15 жовтня

На українському ринку АЗС фіксується чергове масштабне зростання цін. Дорожчають ключові позиції у найбільших мережах - підвищення зачепило як дизельне пальне, так і автомобільний газ.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС 15 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Здорожчання дизельного пального: Провідні мережі підняли вартість ДП. Зокрема, на заправках OKKO дизель (Pulls та Євро) подорожчав на 1 гривню (до 103,90 грн/л та 100,90 грн/л відповідно). Аналогічне зростання на 1 гривню зафіксовано у преміум-сегменті SOCAR (ДП NANO Extro - до 105,00 грн/л, ДП NANO - до 104,00 грн/л) та у мережі UPG (upgDIESEL - до 100,90 грн/л). Мережа WOG підтягнула ціни на ДП синхронно з ринком (ДП Mustang - 103,90 грн/л, ДП Євро-5 - 100,90 грн/л).
Продовження подорожчання автогазу: На OKKO газ додав у ціні 1 гривню (до 49,90 грн/л), на WOG ціна зросла на 60 копійок (до 49,50 грн/л). Також підвищили вартість газу і на "Укрнафті" - додала 1 гривню (до 46,90 грн/л), а на UPG - майже 1,10 грн (до 46,90 грн/л).
Стабільність бензинів: Попри зростання цін на дизель і газ, вартість базових марок бензину (А-95) у більшості мереж залишилася без змін.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG
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