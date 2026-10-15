На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель і газ 15 жовтня

Ситуація на ринку

Здорожчання дизельного пального: Провідні мережі підняли вартість ДП. Зокрема, на заправках OKKO дизель (Pulls та Євро) подорожчав на 1 гривню (до 103,90 грн/л та 100,90 грн/л відповідно). Аналогічне зростання на 1 гривню зафіксовано у преміум-сегменті SOCAR (ДП NANO Extro - до 105,00 грн/л, ДП NANO - до 104,00 грн/л) та у мережі UPG (upgDIESEL - до 100,90 грн/л). Мережа WOG підтягнула ціни на ДП синхронно з ринком (ДП Mustang - 103,90 грн/л, ДП Євро-5 - 100,90 грн/л).

Продовження подорожчання автогазу: На OKKO газ додав у ціні 1 гривню (до 49,90 грн/л), на WOG ціна зросла на 60 копійок (до 49,50 грн/л). Також підвищили вартість газу і на "Укрнафті" - додала 1 гривню (до 46,90 грн/л), а на UPG - майже 1,10 грн (до 46,90 грн/л).

Стабільність бензинів: Попри зростання цін на дизель і газ, вартість базових марок бензину (А-95) у більшості мереж залишилася без змін.

Фото: ціни на АЗС 15 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 15 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 103,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 100,90 грн (+1 грн)

Газ: 49,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 103,90 грн

ДП Євро-5: 100,90 грн

Газ: 49,50 грн (+60 коп)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 105,00 грн (+1 грн)

ДП NANO: 104,00 грн (+1 грн)

Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 99,90 грн

ДП: 97,90 грн

Газ: 46,90 грн (+1 грн)

UPG