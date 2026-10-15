На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 октября

На украинском рынке АЗС фиксируется очередной масштабный рост цен. Дорожают ключевые позиции в крупнейших сетях - повышение задело как дизельное топливо, так и автомобильный газ.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС 15 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Подорожание дизельного топлива: Ведущие сети подняли стоимость ДТ. В частности, на заправках OKKO дизель (Pulls и Евро) подорожал на 1 гривну (до 103,90 грн/л и 100,90 грн/л соответственно). Аналогичный рост на 1 гривну зафиксирован в премиум-сегменте SOCAR (ГП NANO Extro - до 105,00 грн/л, ДТ NANO - до 104,00 грн/л) и в сети UPG (upgDIESEL - до 100,90 грн/л). Сеть WOG подтянула цены на ДТ синхронно с рынком (ДТ Mustang - 103,90 грн/л, ДТ Евро-5 - 100,90 грн/л).
Продолжение подорожания автогаза: На OKKO газ прибавил в цене 1 гривну (до 49,90 грн/л), на WOG цена выросла на 60 копеек (до 49,50 грн/л). Также повысили стоимость газа и на "Укрнафте" - добавила 1 гривну (до 46,90 грн/л), а на UPG - почти 1,10 грн (до 46,90 грн/л).
Стабильность бензинов: Несмотря на рост цен на дизель и газ, стоимость базовых марок бензина (А-95) в большинстве сетей осталась без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG