ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 октября

07:29 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 октября Фото: цены на АЗС выросли 15 октября (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На украинском рынке АЗС фиксируется очередной масштабный рост цен. Дорожают ключевые позиции в крупнейших сетях - повышение задело как дизельное топливо, так и автомобильный газ.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС 15 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Подорожание дизельного топлива: Ведущие сети подняли стоимость ДТ. В частности, на заправках OKKO дизель (Pulls и Евро) подорожал на 1 гривну (до 103,90 грн/л и 100,90 грн/л соответственно). Аналогичный рост на 1 гривну зафиксирован в премиум-сегменте SOCAR (ГП NANO Extro - до 105,00 грн/л, ДТ NANO - до 104,00 грн/л) и в сети UPG (upgDIESEL - до 100,90 грн/л). Сеть WOG подтянула цены на ДТ синхронно с рынком (ДТ Mustang - 103,90 грн/л, ДТ Евро-5 - 100,90 грн/л).

Продолжение подорожания автогаза: На OKKO газ прибавил в цене 1 гривну (до 49,90 грн/л), на WOG цена выросла на 60 копеек (до 49,50 грн/л). Также повысили стоимость газа и на "Укрнафте" - добавила 1 гривну (до 46,90 грн/л), а на UPG - почти 1,10 грн (до 46,90 грн/л).

Стабильность бензинов: Несмотря на рост цен на дизель и газ, стоимость базовых марок бензина (А-95) в большинстве сетей осталась без изменений.

На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 октября
Фото: цены на АЗС 15 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 15 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 103,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 100,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 49,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 103,90 грн
  • ДТ Евро-5: 100,90 грн
  • Газ: 49,50 грн (+60 коп.)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 105,00 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 104,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 46,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 100,90 грн (+1 грн)
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн (+98 коп.)
  • Газ: 46,90 грн (+1,08 грн)

Читайте также: Доллар и евро пошли вниз: официальные данные Нацбанка на 15 октября

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин
Новости
Россия атаковала Ровно, часть района осталась без света
Россия атаковала Ровно, часть района осталась без света
Аналитика
Ловушка для Трампа. Как атаки на Украину вредят республиканцам перед выборами в Конгресс
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Ловушка для Трампа. Как атаки на Украину вредят республиканцам перед выборами в Конгресс