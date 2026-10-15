На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 15 октября

На украинском рынке АЗС фиксируется очередной масштабный рост цен. Дорожают ключевые позиции в крупнейших сетях - повышение задело как дизельное топливо, так и автомобильный газ.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС 15 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Подорожание дизельного топлива: Ведущие сети подняли стоимость ДТ. В частности, на заправках OKKO дизель (Pulls и Евро) подорожал на 1 гривну (до 103,90 грн/л и 100,90 грн/л соответственно). Аналогичный рост на 1 гривну зафиксирован в премиум-сегменте SOCAR (ГП NANO Extro - до 105,00 грн/л, ДТ NANO - до 104,00 грн/л) и в сети UPG (upgDIESEL - до 100,90 грн/л). Сеть WOG подтянула цены на ДТ синхронно с рынком (ДТ Mustang - 103,90 грн/л, ДТ Евро-5 - 100,90 грн/л).

Продолжение подорожания автогаза: На OKKO газ прибавил в цене 1 гривну (до 49,90 грн/л), на WOG цена выросла на 60 копеек (до 49,50 грн/л). Также повысили стоимость газа и на "Укрнафте" - добавила 1 гривну (до 46,90 грн/л), а на UPG - почти 1,10 грн (до 46,90 грн/л).

Стабильность бензинов: Несмотря на рост цен на дизель и газ, стоимость базовых марок бензина (А-95) в большинстве сетей осталась без изменений.

Фото: цены на АЗС 15 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 15 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 103,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро: 100,90 грн (+1 грн)

Газ: 49,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 103,90 грн

ДТ Евро-5: 100,90 грн

Газ: 49,50 грн (+60 коп.)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 105,00 грн (+1 грн)

ДТ NANO: 104,00 грн (+1 грн)

Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 46,90 грн (+1 грн)

UPG