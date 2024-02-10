Не АЗС. У Харкові під удар потрапила нафтобаза, загроза ще залишається, - ОВА

Він зазначив, що ворожі дрони вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів. Всього було запущено щонайменше 10 дронів з ворожої території, збили вісім, два вдарили по нафтобазі.

"Під час влучання стався витік палива. Воно спалахнуло, ця вогняна суміш охопила чотири вулиці, у людей фактично не було шансу і часу вийти фізично навіть з будинків", - сказав голова ОВА.

Синєгубов додав, що через масштабну пожежу було евакуйовано 50 людей, чотирьох врятували фактично з вогню, зокрема, дитину.

Пожежа знищила 15 будинків, загинули семеро осіб, серед них троє дітей. Тіло немовляти ще шукають. В одному з будинків загинула сім'я з п'яти осіб.

"Ще зберігається небезпека повторного витоку палива. Один резервуар ще повністю заповнений. наразі наші підрозділи ДСНС локалізували пожежу, однак небезпека ще зберігається. Місце події охороняється, у випадку необхідності розширимо зону евакуації й відселення", - заявив Синєгубов.

Що відомо про обстріл Харкова

В ніч на 10 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-каімкадзе. Мер міста Ігор Терехов заявляв, що ворожі безпілотники влучили по АЗС, але, як відомо, була атакована нафтобаза.

Через обстріл стався витік палива, тому спалахнула потужна пожежа. Вона охопила приватні житлові будинки. Було знищено близько 15 будинків.

Повідомляється, що внаслідок атаки загинули семеро людей. П'ятеро з них - це одна сім'я з трьома дітьми.

Детальніше про удар по Харкову - читайте у матеріалі РБК-Україна.