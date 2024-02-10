Не АЗС. В Харькове под удар попала нефтебаза, угроза еще остается, - ОВА

Он отметил, что вражеские дроны ударили по складу горюче-смазочных материалов. Всего было запущено по меньшей мере 10 дронов с вражеской территории, сбили восемь, два ударили по нефтебазе.

"Во время попадания произошла утечка топлива. Оно вспыхнуло, эта огненная смесь охватила четыре улицы, у людей фактически не было шанса и времени выйти физически даже из домов", - сказал глава ОВА.

Синегубов добавил, что из-за масштабного пожара были эвакуированы 50 человек, четырех спасли фактически из огня, в частности, ребенка.

Пожар уничтожил 15 домов, погибли семь человек, среди них трое детей. Тело младенца еще ищут. В одном из домов погибла семья из пяти человек.

"Еще сохраняется опасность повторной утечки топлива. Один резервуар еще полностью заполнен. Наши подразделения ГСЧС локализовали пожар, однако опасность еще остается. Место происшествия охраняется, в случае необходимости расширим зону эвакуации и отселения", - заявил Синегубов.

Что известно об обстреле Харькова

В ночь на 10 февраля российские оккупанты атаковали Харьков дронами-каимкадзе. Мэр города Игорь Терехов заявлял, что вражеские беспилотники попали по АЗС, но, как известно, была атакована нефтебаза.

Из-за обстрела произошла утечка топлива, поэтому вспыхнул мощный пожар. Он охватил частные жилые дома. Было уничтожено около 15 домов.

Сообщается, что в результате атаки погибли семь человек. Пятеро из них - это одна семья с тремя детьми.

Детальнее об ударе по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.