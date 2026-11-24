Ситуація на ринку

OKKO влаштувала наймасштабніший обвал цін: Мережа OKKO знизила вартість усіх марок бензину одразу на 3,00 грн/л - стандартний А-95 Євро подешевшав до 84,90 грн/л, Pulls 95 - до 87,90 грн/л, а Pulls 100 - до 94,90 грн/л. Крім того, обидві марки дизельного пального втратили по 2,00 грн/л: звичайний ДП Євро опустився нижче психологічної позначки у 100 гривень (до 99,90 грн/л), а ДП Pulls - до 102,90 грн/л.

UPG скинула до 2 гривень на літрі та перехопила лідерство за дешевим дизелем: Мережа UPG знизила ціну на преміальні бензини UPG 100 та UPG 95 на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л та 82,90 грн/л відповідно), а стандартний А-95 - на 1,00 грн/л (до 80,90 грн/л). Також на 1,00 грн/л подешевшали обидві марки дизелю: upgDIESEL - до 98,90 грн/л, а звичайний EURO DIESEL - до 96,44 грн/л.

WOG та SOCAR продовжують помірне зниження: Мережа WOG зменшила ціну всіх марок бензину та стандартного дизелю на 1,00 грн/л (А-95 Євро - до 86,90 грн/л, 95 Mustang - до 89,90 грн/л, Бензин 100 - до 96,90 грн/л, ДП Євро-5 - до 100,90 грн/л). У SOCAR на 1,00 грн/л подешевшали всі світлі нафтопродукти (А-95 - до 88,90 грн/л, ДП NANO - до 103,00 грн/л), а скраплений газ втратив 1,40 грн/л, опустившись до 63,50 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 24 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 24 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 94,90 грн (-3 грн)

Бензин Pulls 95: 87,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95 Євро: 84,90 грн (-3 грн)

ДП Pulls: 102,90 грн (-2 грн)

ДП Євро: 99,90 грн (-2 грн)

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 96,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Євро: 86,90 грн (-1 грн)

ДП Mustang: 104,90 грн

ДП Євро-5: 100,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 98,90 грн (-1 грн)

Бензин NANO 95: 91,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн (-1 грн)

ДП NANO Extro: 106,00 грн (-1 грн)

ДП NANO: 103,00 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн (-1,4 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДП (Energy): 98,90 грн

ДП: 96,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG