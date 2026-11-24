Во вторник, 24 ноября, украинские сети АЗС продолжили стремительное снижение стоимости топлива. Ценники в сторону уменьшения переписали сразу четыре крупных оператора - OKKO, WOG, SOCAR и UPG, тогда как "Укрнафта" сохранила вчерашние показатели.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
OKKO устроила самый масштабный обвал цен: Сеть OKKO снизила стоимость всех марок бензина сразу на 3,00 грн/л - стандартный А-95 Евро подешевел до 84,90 грн/л, Pulls 95 - до 87,90 грн/л, а Pulls 100 - до 94,90 грн/л. Кроме того, обе марки дизельного топлива потеряли по 2,00 грн/л: обычный дизель опустился ниже психологической отметки в 100 гривен (до 99,90 грн/л), а ДТ Pulls - до 102,90 грн/л.
UPG сбросила до 2 гривен на литре и перехватила лидерство по дешевому дизелю: Сеть UPG снизила цену на премиальные бензины UPG 100 и UPG 95 на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л и 82,90 грн/л соответственно), а стандартный А-95 - - на 1,00 грн/л (до 80,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л подешевели обе марки дизеля: upgDIESEL - до 98,90 грн/л, а обычный EURO DIESEL - до 96,44 грн/л.
WOG и SOCAR продолжают умеренное снижение: Сеть WOG снизила цену всех марок бензина и стандартного дизеля на 1,00 грн/л (А-95 Евро - до 86,90 грн/л, 95 Mustang - до 89,90 грн/л, Бензин 100 - до 96,90 грн/л грн/л, ДТ Євро-5 - до 100,90 грн/л). В SOCAR на 1,00 грн/л подешевели все светлые нефтепродукты (А-95 - до 88,90 грн/л, ДТ NANO - до 103,00 грн/л), а сжиженный газ потерял 1,40 грн/л, опустившись до 63,50 грн/л.
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