Ситуация на рынке

OKKO устроила самый масштабный обвал цен: Сеть OKKO снизила стоимость всех марок бензина сразу на 3,00 грн/л - стандартный А-95 Евро подешевел до 84,90 грн/л, Pulls 95 - до 87,90 грн/л, а Pulls 100 - до 94,90 грн/л. Кроме того, обе марки дизельного топлива потеряли по 2,00 грн/л: обычный дизель опустился ниже психологической отметки в 100 гривен (до 99,90 грн/л), а ДТ Pulls - до 102,90 грн/л.

UPG сбросила до 2 гривен на литре и перехватила лидерство по дешевому дизелю: Сеть UPG снизила цену на премиальные бензины UPG 100 и UPG 95 на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л и 82,90 грн/л соответственно), а стандартный А-95 - - на 1,00 грн/л (до 80,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л подешевели обе марки дизеля: upgDIESEL - до 98,90 грн/л, а обычный EURO DIESEL - до 96,44 грн/л.

WOG и SOCAR продолжают умеренное снижение: Сеть WOG снизила цену всех марок бензина и стандартного дизеля на 1,00 грн/л (А-95 Евро - до 86,90 грн/л, 95 Mustang - до 89,90 грн/л, Бензин 100 - до 96,90 грн/л грн/л, ДТ Євро-5 - до 100,90 грн/л). В SOCAR на 1,00 грн/л подешевели все светлые нефтепродукты (А-95 - до 88,90 грн/л, ДТ NANO - до 103,00 грн/л), а сжиженный газ потерял 1,40 грн/л, опустившись до 63,50 грн/л.

Фото: цены на АЗС 24 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 24 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 94,90 грн (-3 грн)

Бензин Pulls 95: 87,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95 Евро: 84,90 грн (-3 грн)

ДТ Pulls: 102,90 грн (-2 грн)

ДТ Евро: 99,90 грн (-2 грн)

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 96,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Евро: 86,90 грн (-1 грн)

ДТ Mustang: 104,90 грн

ДТ Евро-5: 100,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 98,90 грн (-1 грн)

Бензин NANO 95: 91,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн (-1 грн)

ДТ NANO Extro: 106,00 грн (-1 грн)

ДТ NANO: 103,00 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн (-1,4 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 98,90 грн

ДТ: 96,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG