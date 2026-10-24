На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 24 жовтня

В Україні у суботу, 24 жовтня, оновилися цінники на АЗС. Головною зміною дня стало відчутне подорожчання автогазу у більшості мереж, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне залишилися повністю стабільними.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Стрибок цін на автогаз: Газ додав у ціні майже в усіх мережах. Найбільше зростання зафіксовано на заправках WOG (+1,90 грн/л - до 56,90 грн/л) та OKKO (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Також ціна зросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 51,90 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л - до 53,90 грн/л). У мережі SOCAR вартість автогазу залишилася без змін (54,90 грн/л).
Стабільність дизелю та бензину: Вартість усіх видів дизельного пального та бензину в усіх мережах залишилася на рівні попереднього дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG