На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 24 октября

В Украине в субботу 24 октября обновились ценники на АЗС. Главным изменением дня стало ощутимое подорожание автогаза в большинстве сетей, тогда как цены на бензин и дизельное топливо остались полностью стабильными.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Прыжок цен на автогаз: Газ прибавил в цене почти во всех сетях. Наибольший рост зафиксирован на заправках WOG (+1,90 грн/л - до 56,90 грн/л) и OKKO (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Также цена выросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 51,90 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л - до 53,90 грн/л). В сети SOCAR стоимость автогаза осталась без изменений (54,90 грн/л).
Стабильность дизеля и бензина: Стоимость всех видов дизельного топлива и бензина во всех сетях осталась на уровне предыдущего дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG