На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 24 октября

Ситуация на рынке

Прыжок цен на автогаз: Газ прибавил в цене почти во всех сетях. Наибольший рост зафиксирован на заправках WOG (+1,90 грн/л - до 56,90 грн/л) и OKKO (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Также цена выросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 51,90 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л - до 53,90 грн/л). В сети SOCAR стоимость автогаза осталась без изменений (54,90 грн/л).

Стабильность дизеля и бензина: Стоимость всех видов дизельного топлива и бензина во всех сетях осталась на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на АЗС 24 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 24 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 108,90 грн

ДТ Евро: 105,90 грн

Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 108,90 грн

ДТ Евро-5: 105,90 грн

Газ: 56,90 грн (+1,9 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 54,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 103,90 грн

ДТ: 101,90 грн

Газ: 51,90 грн (+1 грн)

UPG