На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 жовтня

На українському ринку пального тривають різноспрямовані цінові коливання. Якщо одні мережі продовжують піднімати вартість автомобільного газу, то інші несподівано знижують ціни на бензин і дизельне пальне.
Скільки коштує пальне на АЗС 13 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Здорожчання автогазу: Мережа OKKO підвищила ціну на газ на 1 гривню (до 48,90 грн/л), зрівнявшись із WOG та SOCAR. Також на 1 гривню підняла ціну мережа UPG (до 46,90 грн/л). Найнижчу ціну на газ утримує "Укрнафта" - 44,90 грн/л.
Зниження цін на SOCAR: Мережа преміальних заправок провела коригування у бік зменшення, знизивши ціни на бензини та дизельне пальне одразу на 1 гривню. Зокрема, базовий А-95 подешевшав до 94,90 грн/л, а преміальний NANO 100 - до 104,00 грн/л.
Стабільність решти мереж: Мережі WOG та "Укрнафта" залишили свої цінники на попередніх рівнях без нових змін.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG