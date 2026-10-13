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На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 жовтня

07:17 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: ціни на АЗС зросли 13 жовтня (Getty Images)

На українському ринку пального тривають різноспрямовані цінові коливання. Якщо одні мережі продовжують піднімати вартість автомобільного газу, то інші несподівано знижують ціни на бензин і дизельне пальне.

Скільки коштує пальне на АЗС 13 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Здорожчання автогазу: Мережа OKKO підвищила ціну на газ на 1 гривню (до 48,90 грн/л), зрівнявшись із WOG та SOCAR. Також на 1 гривню підняла ціну мережа UPG (до 46,90 грн/л). Найнижчу ціну на газ утримує "Укрнафта" - 44,90 грн/л.

Зниження цін на SOCAR: Мережа преміальних заправок провела коригування у бік зменшення, знизивши ціни на бензини та дизельне пальне одразу на 1 гривню. Зокрема, базовий А-95 подешевшав до 94,90 грн/л, а преміальний NANO 100 - до 104,00 грн/л.

Стабільність решти мереж: Мережі WOG та "Укрнафта" залишили свої цінники на попередніх рівнях без нових змін.

Фото: ціни на АЗС 13 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 13 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн (-1 грн)
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 94,90 грн (-1 грн)
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн (-1 грн)
  • ДП NANO: 103,00 грн (-1 грн)
  • Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 46,90 грн (+1 грн)
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Ціни на бензин