На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 октября

На украинском рынке топлива продолжаются разнонаправленные ценовые колебания. Если одни сети продолжают поднимать стоимость автомобильного газа, другие неожиданно снижают цены на бензин и дизельное топливо.
Сколько стоит топливо на АЗС 13 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Подорожание автогаза: Сеть OKKO повысила цену на газ на 1 гривну (до 48,90 грн/л) по сравнению с WOG и SOCAR. Также на 1 гривну подняла цену сеть UPG (до 46,90 грн/л). Самую низкую цену на газ удерживает "Укрнафта" - 44,90 грн/л.
Снижение цен на SOCAR: Сеть премиальных заправок провела корректировку в сторону уменьшения, снизив цены на бензины и дизельное топливо сразу на 1 гривну. В частности, базовый А-95 подешевел до 94,90 грн/л, а премиальный NANO 100 - до 104,00 грн/л.
Стабильность других сетей: Сети WOG и "Укрнафта" оставили свои ценники на прежних уровнях без новых изменений.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"
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