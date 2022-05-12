UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

АЗС не будут штрафовать за плохое качество топлива до конца войны

Заправка автомобиля (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Государственная экологическая инспекция прекратила отбор образцов горючего на украинских АЗС. Отказ от взятия проб продиктован правительственным постановлением о военном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еnkorr.

Мероприятия государственного рыночного надзора с 24 февраля не проводились только на тех территориях, где происходили активные военные действия, а с 13 марта они в Украине в целом прекращены на период военного положения.

Ранее сообщалось, что в Украине создадут стратегический запас нефтепродуктов. Также в ближайшие дни на АЗС исчезнет дефицит бензина и дизеля. Напомним, в Украине образовался дефицит топлива. Из-за недостатка крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, поэтому уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗСбензиндизтопливоВоенное положениеВторжение России в Украину