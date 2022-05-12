RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

АЗС не штрафуватимуть за погану якість палива до кінця війни

Заправка автомобіля (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Державна екологічна інспекція припинила відбір зразків пального на українських АЗС. Відмова від взяття проб продиктована урядовою постановою про військовий стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Епкогг.

Заходи державного ринкового нагляду з 24 лютого не проводилися тільки на тих територіях, де відбувалися активні військові дії, а з 13 березня вони в Україні в цілому припинені на період воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів. Також найближчими днями на АЗС зникне дефіцит бензину і дизеля. Нагадавши, в Україні утворився дефіцит палива. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗСбензиндизтопливоВоєнний станВторгнення Росії до України