АЗС не будут штрафовать за плохое качество топлива до конца войны

Государственная экологическая инспекция прекратила отбор образцов горючего на украинских АЗС. Отказ от взятия проб продиктован правительственным постановлением о военном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еnkorr .

Мероприятия государственного рыночного надзора с 24 февраля не проводились только на тех территориях, где происходили активные военные действия, а с 13 марта они в Украине в целом прекращены на период военного положения.

Ранее сообщалось, что в Украине создадут стратегический запас нефтепродуктов. Также в ближайшие дни на АЗС исчезнет дефицит бензина и дизеля. Напомним, в Украине образовался дефицит топлива. Из-за недостатка крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, поэтому уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.

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