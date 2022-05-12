АЗС не штрафуватимуть за погану якість палива до кінця війни
Державна екологічна інспекція припинила відбір зразків пального на українських АЗС. Відмова від взяття проб продиктована урядовою постановою про військовий стан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Епкогг.
Заходи державного ринкового нагляду з 24 лютого не проводилися тільки на тих територіях, де відбувалися активні військові дії, а з 13 березня вони в Україні в цілому припинені на період воєнного стану.
Раніше повідомлялося, що в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів. Також найближчими днями на АЗС зникне дефіцит бензину і дизеля. Нагадавши, в Україні утворився дефіцит палива. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.
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