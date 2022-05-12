АЗС не штрафуватимуть за погану якість палива до кінця війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Епкогг .

Заходи державного ринкового нагляду з 24 лютого не проводилися тільки на тих територіях, де відбувалися активні військові дії, а з 13 березня вони в Україні в цілому припинені на період воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів. Також найближчими днями на АЗС зникне дефіцит бензину і дизеля. Нагадавши, в Україні утворився дефіцит палива. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.

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