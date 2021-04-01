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АЗС будут штрафовать за нелегальную торговлю: комитет Рады поддержал закон

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 17:31
АЗС будут штрафовать за нелегальную торговлю: комитет Рады поддержал закон Фото: АЗС грозят штрафы за нелегальную торговлю (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине АЗС будут штрафовать за нелегальную торговлю. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении соответствующий законопроект №2515.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

При подготовке ко второму чтению к закону поступило 33 предложения, 10 из которых предлагается учесть, а 23 - отклонить.

В комитете также подготовили три предложения к проекту, которые предлагается учесть.

"По результатам голосования комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Закон предлагает оптовую или розничную торговлю горючим без разрешения наказывать штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч - 34 тысячи гривен) с конфискацией топлива, транспортных средств, емкостей и оборудования, которое использовали для реализации такого горючего, денег, полученных в результате совершения этого правонарушения.

Напомним, за основу этот закон парламент принял в середине июля прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива. Все подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск

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