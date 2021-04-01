ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

АЗС будуть штрафувати за нелегальну торгівлю: комітет Ради підтримав закон

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 17:31
АЗС будуть штрафувати за нелегальну торгівлю: комітет Ради підтримав закон Фото: АЗС загрожують штрафи за нелегальну торгівлю (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні АЗС будуть штрафувати за нелегальну торгівлю. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні відповідний законопроект №2515.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Під час підготовки до другого читання до закону надійшло 33 пропозиції, 10 з яких пропонується врахувати, а 23 - відхилити.

У комітеті також підготували три пропозиції до проекту, які пропонується врахувати.

"За результатами голосування комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні з урахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.

Закон пропонує оптову або роздрібну торгівлю пальним без дозволу карати штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч - 34 тисячі гривень) з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовували для реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього правопорушення.

Нагадаємо, за основу цей закон парламент ухвалив у середині липня минулого року.

Як писало РБК-Україна, в Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального. Всі підрозділи Держекоінспекції у тестовому режимі працюють із системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка АЗС штраф Верховна Рада
NEWS
Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"