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"Азовці" провели тренування зі стрільби з СПГ (фото)

Фото: "Азовці" провели тренування зі стрільби з СПГ (t.me/azov_media)
Автор: Сергій Пишкін

"Азовці" провели тренування зі стрільби з СПГ. Вивчали характеристики гранатомету й вправлялись по стрільбі по різним типам цілей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади НГУ "Азов".

Зазначається, що СПГ-9, або ж "Спис" - станковий протитанковий гранатомет. Зброя призначена для знищення:

  • танків;
  • САУ;
  • броньованих машин;
  • живої сили;
  • вогневих засобів ворога.

"На тренуванні азовські розрахунки вивчали тактико-технічні характеристики гранатомету та вправлялися в точній і швидкій стрільбі по різним типам цілей", - додає бригада.

Фото: "Азовці" провели тренування зі стрільби з СПГ (t.me/azov_media)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші гвардійці продовжують вдосконалювати майстерність й опановувати західну техніку. В Генштабі показали тренування наших воїнів з дронами й американськими БТР.

Також наші воїни продовжують навчання на танках Leopard 2. Під час тренувань в Польщі військові вчились як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

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