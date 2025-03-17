"Азовці" підірвали позиції окупантів біля Покровська: відео операції "Землетрус"

Українські захисники під час вогневого нальоту ліквідували позиції російських окупантів на Покровському напрямку. Успішна операція під назвою "Землетрус" була проведена воїнами 6-го батальону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал 12-ої бригади "азовців".

Як зазначили в бригаді "Азов", на об'єкті планувалося влаштувати кілька вибухів.

"Окупанти використовують усі можливі укриття для накопичення особового складу і наступу на позиції Сил оборони", - передали в бригаді.

Захисники отримали завдання: провести вогневий наліт і підірвати позиції загарбників біля Покровська.

"Це буденна бойова робота, яка дозволяє ефективно оборонятись та просуватись вперед", - розповіли в бригаді.

Командир задіяної в операції групи з позивним "Депутат" розповів, що перед вогневим нальотом спочатку потрібно було привести у бойову готовність усі технічні засоби, перевірити кілька разів, уточнити й скоригувати маневри і план повернення із визначенням більш вигідних маршрутів.

Під час проведення операції піхотинці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов", які несли обладнання вагою близько двадцяти кілограмів, знаходилися на відкритій місцевості. Крім того, погодні умови не сприяли повноцінному маскуванню.

"Азовці" здійснили підриви позицій противника, поставлене завдання була виконана "на п'ятірку". Воїни без втрат повернулися з операції.

В "Азові" оприлюднили відео та показали ретельну підготовку, планування, хід і результат операції "Землетрус", яку провели бійці 6-го батальону.