На "Азовстали" около 1000 гражданских. Есть коридор только для сдачи в плен, - Верещук

"Хочу кое-что объяснить международным журналистам по "Азовстали": на "Азовстали" находятся наши военные и около 1000 наших гражданских. Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен", - отметила она.

По ее словам, нужно открыть гуманитарный коридор с "Азовстали", чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей, но россияне отказываются, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских.

"Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных. Лишь некоторые официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что гуманитарный коридор якобы предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что важно, чтобы международные СМИ четко понимали правду: россияне боятся штурмовать "Азовсталь", но при этом они сознательно и цинично не выпускают гражданских.