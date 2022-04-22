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Штурм "Азовстали" приведет к значительным потерям российских войск, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Пятница 22 апреля 2022 08:53
Штурм "Азовстали" приведет к значительным потерям российских войск, - британская разведка Фото: блокада Азовстали вызвана боязнью Кремля значительных потерь при штурме (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Решение Путина заблокировать сталелитейный завод "Азовсталь", вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе. Это поможет высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Полномасштабное наземное нападение России на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери русских, что еще больше снизит их общую боевую эффективность", - говорится в сообщении.

На востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои, поскольку Россия стремится продвинуться дальше к населенным пунктам, включая Красный Лиман, Барвинково, Лиман и Попасную, в рамках своих планов в регионе, отметили в Минобороны Британии.

Отметим, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия фактически проиграла битву за Мариуполь, объявив, что не будет штурмовать завод "Азовсталь". Однако наши защитники будут уничтожать оккупантов, пока не будет найдено политического решения относительно судьбы города.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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