На "Азовстали" оккупанты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ с украинской армией
Россия продолжает распространять мифы о сотрудничестве ОБСЕ с украинской армией. На этот раз рассказывают о якобы найденных на "Азовстали" "доказательствах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Теперь на территории "Азовстали" (по утверждению оккупантов) найдено доказательство сотрудничества ОБСЕ и украинской армии. Вот этот телефон. А в это время официальная Европа не просто продолжает молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске, но и некоторые страны начали "шататься" в твердости вокруг поддержки Украины", - пишет Андрющенко.
Напомним, украинских военных из Мариупольской "Азовстали" могут обменять на нардепа Виктора Медведчука. Москва изучит такую возможность.
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